Guendalina Tavassi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Oggi influencer e personaggio televisivo, l’ex concorrente del Grande Fratello è figlia di un avvocato e di una soubrette che ha lavorato anche per Rai e Mediaset. Guendalina, a soli 17 anni, ha avuto una figlia da un uomo con cui poi ha rotto e non è rimasta in ottimi rapporti.

Di recente, la Tavassi non ha nascosto di avere avuto molte difficoltà per crescere la figlia, soprattutto a livello economico, tanto da non avere il denaro sufficiente per pagare le bollette. A 24 anni, quindi, mentre lavorava come cubista in discoteca, quando è stata fermata fuori dal locale da un talent scout per il Grande Fratello, non ci ha pensato due volte, prendendo al volo l’occasione.

Guendalina ha raccontato di aver avuto un rapporto complicato con i genitori, e in particolare con la madre, separatasi dal marito in modo burrascoso. La Tavassi l’ha scritto nel suo libro, dal titolo Dietro quel sorriso. La mia storia, ammettendo di aver mentito: “Da piccola ho raccontato molte bugie, poiché volevo essere affidata a mio padre. Arrivai a raccontare che mia madre mi aveva spento le sigarette sul braccio, ma non era vero”.

Lei e il fratello Edoardo verranno quindi affidati lei al padre e lui alla madre, e durante la permanenza dal padre lo ha visto cambiare numerose donne: “Con tutto il bene che mi voleva, mio padre mi lasciava tanta libertà, e ho quindi cominciato a vivere molto la vita fuori, uscendo a 12/13 anni” ha confessato Guendalina, affermando di essere diventata una baby cubista a soli 13 anni, venendo bocciata a scuola.