Nelle ultime settimane Antonino Spinalbese è tornato prepotentemente al centro del gossip. Durante le festività natalizie, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva palesato tutta la sua frustrazione per via del fatto Belen Rodriguez avesse portato con sé in Argentina Luna Marì, circostanza che gli ha di fatto impedito di trascorrere le festività natalizie insieme a sua figlia.

Non si era fatta attendere la replica di Belen: “Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto. Su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create a doc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente, e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno, non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo”. Ad ogni modo, pare che i due abbiamo poi chiarito e sepolto, almeno per il momento, l’ascia di guerra.

Inoltre, Dillinger News aveva rivelato che Antonino avrebbe passato una “notte di passione” con Antonella Fiordelisi, sua ex coinquilina nella Casa di Cinecittà. Al riguardo, è stata la stessa influencer campana a smentire: “La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. Antonino l’ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici”.

Intanto, nelle ultime ore, non è passata inosservata una foto condivisa da Spinalbese su Instagram. Nell’immagine si vede una mano con due anelli alle dita: il primo è una fedina, mente il secondo è un brillante all’apparenza femminile, e i fan si stanno chiedendo a chi appartenga. Si tratta di una nuova fiamma? Al momento non è chiaro, anche se in molti ritengono che c’entri qualcosa Belen, in quanto si vocifera che sia in crisi con Elio Lorenzoni.