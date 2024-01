Tensione alle stelle nella casetta di Amici. Dopo che Mida ha accusato Holden di non fare niente, e Rudy Zerbi di non prendere provvedimenti perché l’allievo è forte, la discussione è andata avanti anche fuori dallo studio. Prima in sala relax e poi in casetta, gli allievi sono stati protagonisti di un’accesa lite.

Il daytime di questo pomeriggio è stato abbastanza movimentato. Rudy Zerbi ha convocato gli allievi in studio per mostrare loro un video, nel quale c’erano alcuni di loro, tra cui Mida, che pulivano in casetta e si lamentavano dello sporco. Ad un certo punto il cantante ha detto che secondo lui la questione pulizie non sarebbe più venuta fuori e il motivo era perché Zerbi avrebbe dovuto prendere un provvedimento nei confronti di Holden. Da qui è nata una discussione sia tra Mida e Rudy che tra Mida e Holden riguardo le pulizie. Zerbi si è sentito dare la colpa per non fare bene il suo mestiere di educatore, accusato di tutelare un suo allievo perché forte. Dall’altra parte Holden si è sentito offeso per essere usato come capro espiatorio dello sporco in casetta. Quindi è intervenuto anche Simone dicendo che in casetta non è Holden il problema, perché quello sporco non può farlo una sola persona. Il cantante ha poi avuto un momento di difficoltà e in lacrime ha lasciato lo studio.

La discussione è proseguita anche dopo. In particolare, in sala relax è partita la lite. Nicholas ha fatto notare che non possono dare solo la colpa a Holden perché ogni volta che c’è da pulire e mettere sistemare la spesa sono sempre i soliti quattro o cinque a farlo. Lui si è arrabbiato perché quasi tutti hanno alzato la mano quando Zerbi ha chiesto se Holden facesse poco o nulla in casetta. “Non è l’unico responsabile”, ha detto il ballerino. “Dov’eravate ieri sera? A pulire eravamo in quattro! La casa era una m***a! Dov’eravate? Sempre e solo Holden, non è giusto. Perché, è vero, Holden fa meno, però non è che altri sono da meno!”. E ha continuato contro Lil Jolie dicendo: “Perché è la terza volta che Holden passa come una m**da, quando c’è altra gente in casa che non fa un ca**o”.

Simone è nuovamente intervenuto: “Non è lui il problema, il problema siamo tutti”. E allora Lil Jolie gli ha chiesto perché avesse alzato la mano alla domanda di Rudy sul suo allievo. A quel punto il ballerino si è imbestialito: “Ma ce la fai a capire? Ti ho detto, Holden sì è tra quelli che pulisce meno ma il problema non è lui!”. Ayle non si è trovato d’accordo e quindi Simone ha sbottato: “Eccolo il paladino della giustizia”.