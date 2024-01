Non solo il confronto con Greta Rossetti e Perla Vatiero. Durante la puntata del Grande Fratello del 23 gennaio, infatti, Mirko Brunetti ha avuto un faccia a faccia anche con Massimiliano Varrese.

“Qui dentro era molto diverso da come è adesso. Io ho solo detto che devi stare attento al tuo ego perché altrimenti cadi a terra – ha detto l’attore -. Come si dice? Attento a sputare in cielo che poi ti torna in faccia. Secondo me si è fatto condizionare anche dalle cose fuori. Qui dentro era un’altra persona e adesso io non lo riconosco. La popolarità è effimera se non si accompagna al mestiere. È lui quello manipolato dalla situazione fuori. Di Mirko Brunetti nella mia vita artistica ne ho visti tanti e sono spariti tutti”.

Varrese su Mirko: "Nasci col gossip, vivi col gossuo e muori di gossip"

Se durante la diretta su Canale 5 Massimiliano si è contenuto, durante la pubblicità è sbottato. Secondo Varrese, Mirko sarebbe logorato da dentro, rinsecchito e consumato: “Io lo vedo proprio diverso è cambiato da quando è fuori di qui. Non sta bene Mirko, è consumato, si è rinsecchito tutto è logorato da dentro. Io ho altre cose molto più importanti a cui pensare che le cose che dice lui, altri valori, altre persone. Un giorno anche lui capirà. Fagli sbattere la faccia e poi ne riparliamo. Ma di che stiamo parlando? Le cose che ha detto sono basate sul gossip. Nasci con il gossip, vivi di gossip e muori di gossip. Questo è, purtroppo per lui. Mi dispiace per lui in realtà. Un bambino dell’asilo Mariuccia. Ha perso la bussola. Ormai non c’è dubbio, stasera abbiamo avuto la conferma che ha perso la bussola. A me ormai non me ne frega più nulla”.