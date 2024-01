Al Grande Fratello, si sono ufficialmente aperte le ostilità tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’attrice si è addirittura schierata contro Alfonso Signorini per un’affermazione che il conduttore ha pronunciato durante la diretta. Ma procediamo con ordine.

Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha definito Beatrice Luzzi e Perla Vatiero “le due regine” del programma, trovandosi così contro l’attrice romana. Il paragone non ha convinto nemmeno Giampiero Mughini, presente in studio, che ha detto: “Beh, il termine due regine ha una sua imprecisione nel senso che Beatrice è esattamente una regina come tu l’hai definita, lo è dal primo minuto”.

L’affermazione ha fatto scatenare Beatrice, che però ha rimandato ogni commento al giorno dopo. Anche se con il sorriso, infatti, la Luzzi ha fatto chiaramente capire che non vuole essere messa sullo stesso piano di Perla: “Ieri Alfonso si è inventato sta cosa delle regine. Sullo stesso piano no. Eh eh eh. È un po’ troppo Alfy, guarda che non ti sposo più se mi metti sullo stesso piano di Perla. Una volta sì ma non di più. Non continuiamo questa narrazione per cortesia”.

Insomma, la tavola per il catfight è bella che apparecchiata, anche perché ieri sera, Beatrice ha detto di volere andare a televoto con Perla: “llora luna piena… Ispira tu. Cosa mi stai dicendo? Urla, non ti sento! Devi urlare! Ah ho capito. Va bene, sto buona per quanto? Due settimane? Ok. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.