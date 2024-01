Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato ufficialmente inizio ad uno scontro epico: quello tra le due protagoniste di questa edizione, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, riconosciute dallo stesso conduttore come le “due regine della Casa”. Sotto la spinta di Signorini, le concorrenti si sono ritrovate faccia a faccia in un confronto che si è rivelato incandescente, con Beatrice apparentemente spiazzata, soprattutto dopo la visione di una clip che sembrava averla colpita profondamente. Dall’altra parte, Perla si è manifestata con una furia eccessiva, portando l’incontro a una conclusione senza sbocchi positivi.

Ieri pomeriggio, Beatrice ha espresso il suo disappunto riguardo all’atteggiamento da "boss" assunto da Perla nei suoi confronti, tirandole una stoccata velenosa: "Non vedo l’ora, adesso, di arrivare a duello con quella bulletta lì, con Rosa Ricci", associandola a uno dei personaggi di Mare Fuori.

La Luzzi ha addirittura proposto una sfida. Ieri sera, mentre fingeva di parlare con la luna piena, ha detto che porterà pazienza per altre due settimane. Allo scadere del termine, chiederà un televoto flash per far decidere al pubblico chi far restare nella Casa tra lei e la Vatiero: “Allora luna piena… Ispira tu. Cosa mi stai dicendo? Urla, non ti sento! Devi urlare! Ah ho capito. Va bene, sto buona per quanto? Due settimane? Ok. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.