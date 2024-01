Nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il “Limongello-gate”. Beatrice Luzzi ha di fatto incastrato Rosy Chin e Anita Olivieri, le quali sono colpevoli di aver sottratto del limoncello agli altri coinquilini, in un’operazione che si è ripetuta diverse volte nel corso del tempo.

Già qualche settimana fa, infatti, la ristoratrice italo-cinese e la bionda romana sono state “sorprese” dalle telecamere a bere il liquore di nascosto dagli altri concorrenti. La scena si è ripetuta anche dopo l’ultima puntata, tanto che in molti hanno iniziato ad accusarle di averlo sottratto al resto del gruppo. Le due gieffine si sono versate il liquore nella tazzina di caffè, tanto che Anita ha ironizzato: “Io credo che se continuo con tutti sti caffè credo che stanotte non dormirò”.

A scoprire tutto è stata Beatrice Luzzi: “Senti Rosy, ma ho trovato tre bottiglie di limoncello e brandy. Che fine hanno fatto i contenuti?”. “Il limoncello l’ho usato per fare la panna cotta, credimi, era un dito così, un sputino – ha risposto Rosy -. Il brandy l’ho usato per sfumare i paccheri, e il vino da tavola ciaone, nel senso che era come lo sputo di un lama”. “Tutto? Mannaggia oh”, ha detto ironicamente l’attrice, per nulla convinta dalla spiegazione della coinquilina.

Nel frattempo, sui social chiedono di mostrare in puntata in video in cui Rosy e Anita si fanno gli shoottini di limoncello. Succederà mai?