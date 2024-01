Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi, dopo aver chiuso l’amicizia con Vittorio Menozzi, ha raggiunto quest’ultimo e Stefano Miele in piscina per cercare di fargli capire il suo punto di vista, usando parole forti nei confronti di Greta Rossetti, che reputa falsa e stratega.

Beatrice accusa Greta: "Falsa, sta recitando"

“Greta è falsa, Perla passa l’aspirapolvere su e giù per la casa? Anche a Stefano lo aveva accusato, e poi in puntata ha detto che si tiene il beneficio del dubbio. Lei è furbissima, sta recitando completamente, assolutamente sé. Lei si è schierata o no con Perla? Si è schierata quanto necessario o più del necessario? Una che va in confessionale e quando non richiesto aggiunge quella cosa dell’aspirapolvere… Non ti sembra schierarsi contro ogni necessità e venire contro di me? Quando esci dalla puntata non mi viene neanche a parlare, fai finta di niente e anche tutto il giorno dopo fai lo stesso. Parla con te quattro ore e nessuno dei due ha sentito il bisogno di affrontare la questione. Qui stiamo parlando di una persona che ti fa il sorriso dolce e poi in testa ha tutt’altro. Lei fa gli occhi dolci e dentro è capace di tutto, è una che il primo giorno ti ha detto ‘dammi un bacio in bocca’ e poi si sconvolge per una battuta di Stefano, e l’altro giorno ne ha fatto una pesantissima lei, ti rendi conto che stiamo parlando di una persona che non è vera, non è trasparente?

Sta recitando e io me ne accorgo da piccole stonature, come quella dell’altra sera. Quella è andata a fare la tentatrice a Temptation Island e si sconvolge per quella battuta lì, quando ti ha fatto delle avances sfacciate, sai benissimo quanto è smaliziata, ma chi vogliamo prendere in giro? Non vedo l’ora di vedervi fuori da qua, così capirai chi è. E non chiamarmi, però. Pensami e basta”.