Questa settimana, nella Casa del Grande Fratello, si sono verificati una serie di scontri piuttosto infuocati, scaturiti in gran parte dal confronto in puntata dello scorso martedì tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, le “due regine della Casa”. L’attrice ha rimproverato a Vittorio Menozzi di non esserle stato solidale e di essersi schierato dalla parte di Perla e Greta Rossetti.

Le ultime ore ore hanno visto la momentanea fine dell'amicizia tra Vittorio e Beatrice all'interno della Casa più spiata d'Italia. L'attrice, dopo l'ultima puntata, ha accusato il modello di non aver preso posizione, di non aver speso nei suoi confronti nemmeno una parola di solidarietà: "Nel momento in cui mi scontro contro tanta volgarità e tu non hai avuto l'affetto di venirmi a dire una parola sul tema, tu non solo non ti sei schierato ma ti sei schierato dalla loro parte".

A proposito di Greta, che dopo un'estate ed un autunno passato ad insultarsi con Perla è diventata una fan della sua ex rivale in amore, tanto da sperare che torni con Mirko, Beatrice ha detto a Vittorio: "Greta è furbissima, smaliziata, sta recitando completamente". E poi, sempre riferendosi alla Rossetti: "Guarda non vedo l'ora di vedervi fuori da qua, così capirai chi è non vedo l'ora. Non chiamarmi però, pensami e basta".

Nel frattempo, Greta ha spiegato a Monia La Ferrera il suo modo di vedere il mondo. In un video che gira su X, l'ex tentatrice ha detto che per andare in guerra è pronta a sfoderare le sue armi, le stesse, probabilmente, che ha usato con Mirko Brunetti a Temptation Island, ovvero "Il potere che comanda il mondo". Lasciamo alla vostra fervida immaginazione capire a cosa si riferisse Greta che, nel frattempo, nelle ultime ore ha iniziato le “manovre di avvicinamento” a Vittorio. Nel video in basso, si vede la Rossetti in modalità “tentatrice” mentre approccia con il modello. “Va in onda una replica di Temptation?”, commenta un utente. Quella di Greta è una strategia per provocare Beatrice o è realmente interessata a Menozzi?