Nella Casa del Grande Fratello è in corso una “guerra” tra Beatrice Luzzi da un lato, e Perla Vatiero e Greta Rossetti dall’altro. Le due ex fidanzate di Mirko Brunetti, dopo essersi insultate sui social per tutta l’estate e buona parte dell’autunno, hanno deciso di allearsi con un unico obiettivo, ovvero quello di far crollare l’attrice.

A svelare una parte del piano è stata la stessa Perla: “Lei qui dentro vive di questo e non di altro, di dinamiche e liti. Ragazzi ve lo dico qui a voi. Non mi rimproverate e non mi dite nulla, io non toccherò un piatto per una settimana. Lo farò proprio per istigarla. C’è tempo per tutto. Però Max, devo stare con il freno. Voi mi dovete aiutare. Devo fare attenzione a non dire parole fuori, che poi lei può usarle”. Piano condiviso anche da un’altra delle acerrime nemiche di Beatrice, ovvero Anita Olivieri: “Ci siamo, abbiamo la strategia ed è quella di non fare i piatti, non fare proprio nulla e farle fare la Donna Vatiero. Lei deve fare attenzione a non fare alcuni miei errori. Le davo consigli, visto che il carattere non le manca, la voglia di tenere testa pure. Le ho dato il mio scettro, così io mi riposo. Il nostro scopo è farla diventare da Regina di Cuori a Cappellaio Matto. Inizia il gioco vero!”.

Ma la strategia, secondo i fan della Luzzi, prevedrebbe anche di allontanare Vittorio Menozzi da Beatrice. Strategia che era in parte andata a buon fine. L’attrice, infatti aveva deciso di chiudere l’amicizia con il modello, ma nelle ultime ore tra i due c’è stato un riavvicinamento. Come evolverà questa dinamica?