Al Grande Fratello, Perla Vatiero è crollata dopo le ultime tensioni nella Casa. A provare a consolarla è stata Letizia Petris. Mentre si trovano in camera da letto, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti si sfoga in lacrime: “Mi fa male vedere la cattiveria e la falsità, io queste cose non le sopporto”.

Perla è stanca delle continue tensioni e dei conflitti dovuti alle divergenze vissute negli ultimi giorni. La Vatiero vorrebbe vivere questa avventura con più leggerezza: "Spero che questa settimana cambino le cose, mi auguro maggiore spensieratezza e serenità per tutti". Letizia sta dalla sua parte e la invita a concentrarsi su sé stessa e a puntare sempre sulle cose che la fanno stare bene.

Perla ci tiene a far sapere a Vittorio Menozzi di non avere nulla contro di lui. Anzi. Secondo lei, Beatrice Luzzi avrebbe dovuto evitare di portare un argomento del genere in puntata. "Sarebbe stato più corretto risolvere la questione in separata sede", dice. Perla, infatti, accusa Beatrice di alimentare la divisione e poi parla del rapporto che li lega: "Sei l'unica persona che la appoggia incondizionatamente. Beatrice se non ci fossi tu si sentirebbe persa. Lei farebbe più bella figura a stare zitta".