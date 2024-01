Jannik Sinner salirà sul palco dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo? Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open, è stato ufficialmente invitato da Amadeus con un video-messaggio sui social.

“Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te, Jannik, complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente. C’è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo, Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere. Un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno”.

Raggiunto dal Corriere della Sera, Jannik Sinner ha così risposto: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io”.