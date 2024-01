Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno come sempre Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Di seguito le anticipazioni ufficiali: “Nella Casa, continuano a esserci dei dissapori tra Beatrice e Perla, tanto che adesso gli Inquilini si sono schierati con l'una o con l'altra: quale delle due donne avrà la meglio?

Massimiliano e Monia, tra alti e bassi, non riescono a trovare un punto d'incontro, complice il fantasma di un amore passato.

Non mancherà una dolce sorpresa per Greta che potrà finalmente riabbracciare il fratello Josh.

Per finire, l'atteso verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano?”.

Proprio in merito al nuovo confronto – che si preannuncia infuocato - tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, Anita Olivieri ha spoilerato quello che accadrà nel corso della puntata di questa sera: “Tanto le cose che ha detto Beatrice le scoprite, le faranno vedere…”. Insomma, a quanto pare la 26enne romana ha avuto una delle sue consuete “premonizioni”, come quando durante la diretta dello scorso lunedì gli autori hanno preparato una sorpresa a Giuseppe Garibaldi per il suo compleanno. Il bidello calabrese è stato fatto arrivare in studio dove ha incontrato i suoi familiari. Un momento, è bene sottolinearlo, a cui non hanno assistito gli inquilini che si trovavano nella Casa. Fin qui nulla di “anomalo”, se non fosse che Anita, quando Garibaldi è rientrato, gli ha detto: “C’erano tutti? Te l’avevo detto”.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.