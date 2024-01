Anita Olivieri è senza dubbio una delle figure più controverse dell’attuale edizione del Grande Fratello, e nelle ultime ore è esploso sui social l’ennesimo “caso” che la vede nuovamente protagonista.

Mentre era in giardino con Perla Vatiero, Greta Rossetti e Rosy Chin, la bionda romana si è lasciata sfuggire alcune affermazioni che lascerebbero ipotizzare che riceva informazioni dall’esterno o che venga in qualche modo informata su ciò che accade e su ciò che viene percepito dal pubblico fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia (e non è di certo la prima volta).

L’argomento di discussione, tanto per cambiare, era Beatrice Luzzi e la percezione, secondo Anita distorta, che ne hanno i telespettatori rispetto a quanto invece avviene nel loft di Cinecittà. “Noi ci abbiamo discusso per cose molto più gravi di queste, e comunque non è uscito un ca**o! Non è uscito un ca**o di cose molto più gravi. Credimi che se non vogliono vedere non vedono, fidati, per noi è stata una battaglia persa in principio perché lei è sempre stata vista per quello che non è. Ma è roba che me lo dicevano persone a me care. Mio fratello diceva ‘ah vabbè, ma quanto può?’, perché non si rendono conto e quindi da quello capisci che fuori non esce nulla di quello che viene detto”.

Insomma, dalle parole di Anita si evince in maniera inequivocabile che lei ha avuto modo di parlare con il fratello (e non è accaduto durante il loro incontro quando lui è entrato per farle una sorpresa).

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.