Un improvviso malore ha costretto ad un ricovero d’urgenza e ad un intervento chirurgico Luciano Tavassi, padre di Edoardo e Guendalina Tavassi. A renderlo noto è stata la stessa influencer, che su Instagram ha pubblicato una story per raccontare ai suoi follower quanto accaduto.

“Oggi doveva essere la giornata degli abbracci e io ho rischiato di dare l'ultimo al mio papà. È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso. Scusatemi ma non riesco a parlare ancora. Però vi ringrazio ed abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post operatoria e grazie ai medici (i veri angeli sulla terra) è stato salvato stanotte”.

Luciano Tavassi, in virtù dell’attività social e televisiva di entrambi i suoi figli, è un volto già noto al grande pubblico. Era entrato nella Casa del Grande Fratello Vip all’epoca della partecipazione di Edoardo al reality show di Canale 5, e si era collegato in diretta con L’Isola dei Famosi un anno prima, quando la figlia era apparsa incerta circa la possibilità di continuare il suo percorso nel celebrity survivor (percorso che aveva poi abbandonato per stare vicina ai suoi figli in un momento particolarmente delicato della loro vita). Nato a Roma nel 1958, lo scorso anno aveva affrontato e vinto un serio problema di salute, come aveva raccontato Edoardo nella Casa del GF Vip. Proprio al termine di quella battaglia particolarmente faticosa, era entrato nella Casa di Cinecittà per rassicurare il figlio.