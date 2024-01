Ieri sera, prima che andasse in una nuova puntata del Grande Fratello, Angelica Baraldi, ospite del GF Party, ha commentato le ultime vicende accadute in Casa e, in particolare, ha detto la sua su Greta Rossetti.

“Io sono sempre stata zitta in questi mesi perché sapevo che la verità sarebbe arrivata. Io sono stata messa alla gogna per molto meno. Per un massaggio, un cambio di outfit, un vestito, un balletto. Io credo che Greta stia facendo molto meglio adesso dentro al programma. In più ho visto alcuni video dove fa delle dichiarazioni che sono un po’ incoerenti perché lei dice che non vuole litigare, non vuole discussioni. Poi si allontana dalle vibes negative e quando io ero dentro la Casa lei fuori aveva fatto il delirio sui social. Faceva video, offendeva me, Riccardo. Mi fratello mi aveva pure offeso pesantemente. Mi sembra un po’ incoerente com’è incoerente la frase che ha fatto su Mirko che lo considera una semplice frequentazione/amicizia. Quindi posso dirti che se io sono la gatta morta, Greta è una pantera morta! I fatti parlano, tutto qua”.