Negli ultimi giorni, Massimiliano Varrese è tornato nuovamente ad attaccare Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Lo ha fatto già nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 29 gennaio, e a distanza di poco meno di 24 ore, quando ha accusato la coinquilina di parlare senza microfono, violazione del regolamento che è costata ai concorrenti la decurtazione del budget per la spesa settimanale. Nelle ultime ore, inoltre, un suo gesto non è passato inosservato e ha scatenato l’indignazione dei telespettatori.

Questa mattina, Beatrice voleva dell’ananas e, essendo terminata, Giuseppe Garibaldi gliene porge qualche fetta dal suo piatto. Mentre si trovava in cucina con Massimiliano, il bidello calabrese ha detto a quest’ultimo che la Luzzi aveva preso alcuni pezzi anche dal suo piatto, e a quel punto Varrese ha scelto di prenderne un altro solo perché lo aveva toccato l’attrice.

La scena non è passata inosservata, e in tantissimi hanno commentato negativamente il gesto di Massimiliano: “Il guru che chiede che il piatto gli venga cambiato perché lo ha toccato Bea. Io lo squalificherei per questo”. E ancora: “Questa persona in un programma normale sarebbe stata espulsa ad ottobre. Italia, invece, sta ancora là a dettar legge”.

Anche la scorsa settimana, l’attore aveva utilizzato termini poco carini per descrivere la coinquilina: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca**a e più puzza’. Diceva così e aveva ragione”.