Da quanto ha messo piede nella Casa del Grande Fratello, oltre che per il chiacchieratissimo triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti e la “faida” esplosa con Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, una delle concorrenti più amate dal pubblico del reality show di Canale 5, si è resa protagonista di diversi strafalcioni ed errori grammaticali.

E’ ormai noto il suo rapporto conflittuale con i congiuntivi (non ne azzecca uno manco per sbaglio!). “Me l’hanno imparato” è una delle frasi pronunciate dall’ex volto di Temptation Island, insieme a “Tastello per tastello”. “Non mi alzo la mattina per mettere zin zan (zizzania, ndr)”, “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, “Ti do un consiglio. Abbia la tua personalità e dici cose che pensi realmente. Non mettere a mezzo cose per giustificare una cosa che non ha senso […]”. Frasi che mettono in evidenza qualche bonario limite linguistico della gieffina.

Limiti che i telespettatori, però, non le perdonano. Sono tantissimi, infatti, i video delle “citazioni” di Perla diventati virali sui social. L’ultimo in ordine di tempo risale alla giornata di ieri, quando dopo aver ricevuto un aereo dai suoi fan, nel ringraziarli ha detto: “Non porto maschere soprattutto, ma al massimo le faccio crollare, perché io amo le persone vere, amo le persone con cui ho restaurato il rapporto qui dentro…”.

Su X, ovviamente, non sono mancate le reazioni all’ennesimo strafalcione della Vatiero. “Ha sfruttato il super bonus per ‘restaurare’ le amicizie”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma in Italia regalano le lauree?”; “Leggenda vuole che ogni volta che Perla apra la bocca un membro dell’Accademia della Crusca muoia”.