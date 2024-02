Nonostante Mirko Brunetti e Perla Vatiero abbiano deciso di voltare pagina e archiviare la loro storia d’amore, i numerosissimi fan dell’ex coppia – i cosiddetti Perletti – non smettono di sperare in un ritorno di fiamma. La madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, di recente ha svelato che, prima di Temptation Island, il ristoratore rietino stava per fare la proposta di matrimonio alla gieffina: “Lui ci ha raccontato in privato che era a un passo dal farle la proposta di matrimonio prima che entrassero a Temptation Island. Io spero che lui le faccia la proposta adesso al Grande Fratello”.

Chi, invece, non crede in alcun modo alla storia tra Perla e Mirko è Viviana Bazzani. L’opinionista, in un video su TikTok, si è rivolta proprio ai fan della concorrente campana e dell’ex gieffino, facendo anche un paragone con quanto accaduto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Carissimi fan di Perla e Mirko, questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare assieme… Non sarà così, mi dispiace dirvelo, non fatevi prendere in giro. Sapete quando uno dice ‘sta già parlato’. Loro già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello avevano in qualche modo già impastato tutto, e su questo altre persone stanno dicendo ciò che confermo anche io. Quindi, Perla non ama più Mirko e viceversa. Mirko, peraltro, sta chattando con una bellissima influencer. Detto questo, quando si incontrano nella Casa, che poi ha stancato sto teatrino, è ridicolo, non ci sono gli occhi luminosi, ci sono dei messaggi in codice del tipo ‘fuori c’è il mondo, ci seguono e quindi portiamo avanti questa storia’. Sono quella persona che l’anno scorso diceva Antonella Fiordelisi insieme a Edoardo Donnamaria usciti dalla Casa dopo qualche mese la storia sarebbe finita e così è successo. Quindi io capisco il vostro affetto verso questi due ragazzi, ma le coppie scoppiano, sono giovani. Rassegnatevi, perché l’amore tra Perla e Mirko non ci sarà più e loro lo sanno”.