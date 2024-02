La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è giunta al capolinea ormai da diversi mesi. Negli ultimi anni, l’ex coppia si era messa spessa in gioco, prima a Temptation Island Vip e poi nell’esperienza a distanza al Grande Fratello Vip.

L'ultimo incontro tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Nei mesi scorsi, invece, hanno chiuso la loro storia senza precedenti avvisaglie e anche in una maniera tutt'altro che conciliante, come Lorenzo Amoruso ha spiegato di recente in un'intervista a Nuovo: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. L’ex calciatore ha quindi spiegato che i rapporti con l'ormai ex compagna si sono interrotti del tutto: "Da quando a metà aprile mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti".

"Con Lorenzo relazione tossica"

Una rottura, quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che non deve essere stata conciliante. Non solo per la presenza improvvisa di un altro uomo nella vita dell’ex vippona, ovvero Stefano Oredei (con il quale presto convolerà a nozze) ma anche in relazione alle parole chiare che l’ex Miss Italia aveva pronunciato poche settimane dopo la rottura. Sul settimanale Confidenze, aveva infatti raccontato come ha rivoluzionato la sua vita in soli tre mesi. Si è infatti lasciata alle spalle la storia con Amoruso, che ormai non funzionava più, e ha costruito tassello dopo tassello, la sua felicità: "Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c'è voluto coraggio, perché l'ho fatto senza certezze sul futuro. Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto".