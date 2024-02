Dopo l’ennesimo scontro acceso con Massimiliano Varrese, avvenuto durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, in confessionale, ha manifestato ad Alfonso Signorini la volontà di abbandonare la Casa.

“Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che vede il giorno e non durante la puntata. I video che si mostrano in puntata sono uno su quindici. Nel senso che i ragazzi parlano continuamente di me ed io ho parlato quella volta di Massimiliano… e poi, chiaramente va in onda solo quello. Hanno parlato, per mesi, di me, parlando di strategie per eliminarmi. Dicendo le peggio cose. Io ho detto non equilibrato ad uno ed individualista all’altra. Non mi sembrano cose gravi ma dati di fatto. Poi, ho detto, un altro napoletano perché sono personalità forti. Ed è un complimento. Si sa che io amo Napoli e canto sempre canzoni napoletane”.

L’attrice non ha affatto gradito che, nelle clip di puntata, vengano mostrate solo le immagini di scontro con i compagni che, a suo dire, acutizzerebbero i conflitti interni e le ostilità nei suoi confronti: “Io ho dato tanto. Credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando soltanto le cose che non vanno, rispetto a tutto quello che faccio di bello o quello che fanno di male loro, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma, ci state riuscendo. Sono al limite”.

“Tu sei troppo egoriferita, porti le persone all’esasperazione”, ha replicato Alfonso Signorini. Anche ieri sera, Beatrice Luzzi è risultata la più votata dal gruppo, e ha chiesto al pubblico di votarla per farla uscire dal gioco la prossima settimana: “Chiedo al pubblico a casa di votarmi per farmi uscire”.