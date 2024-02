Nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, Fiordaliso ha deciso di abbandonare la Casa.

“Non ce la faccio più, sono arrivata alla fine di questa avventura, non pensavo che sarei arrivata fino a qui. Fuori dalla casa ho voglia di averli nella mia vita, li vedrò tutti, sono tutti figli miei, è una famiglia allargata, è una edizione speciale e magica, non ho voluto dire che me ne sarei andata, mi sembrava di tradirli", ha detto la cantante.

"Io ti aspetto la prossima settimana qui in studio con me, ti ringrazio per il tuo spirito di ascolto e accoglienza, ma devi dirlo tu ai tuoi compagni che te ne vai... perdiamo una colonna, non ha mai giocato, è sempre stata sé stessa", il commento di Alfonso Signorini.

"Io vi lascio ragazzi, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qui dentro, mi sembra di tradirvi ma io non ce la faccio. Non riesco a stare qui dentro, vi voglio bene, vi aspetto fuori, sono contenta perché non dovrò nominare nessuno... vi ho vissuto fino all'ultimo, la mia avventura finisce qui, io qui sono guarita", ha spiegato Fiordaliso, che esce sulle note di "Non voglio mica la luna”.