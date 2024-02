Un concorrente vip e uno “nip”. Il Grande Fratello è pronta ad aprire le porte a due nuovi inquilini con l’obiettivo di smuovere le acque nella Casa più spiata d’Italia. I prescelti sono Simona Tagli, conduttrice e showgirl in auge negli anni Novanta, e l’imprenditore milanese Alessio Falsone, che in passato è stato legato all’ex Miss Italia Carolina Stramare.

La prima si è già lasciata andare ad alcune pesantissime dichiarazioni pro-Perla Vatiero e anti-Beatrice Luzzi, circostanza che lascia ipotizzare nuovi schieramenti e litigi dietro l’angolo. Il secondo, invece, è probabile che si intrometta in qualche pseudo-triangolo in corso.

Simona Tagli è una ex showgirl e conduttrice molto conosciuta negli anni Novanta. È stata legata a lungo a Francesco Ambrosoli, con cui ha avuto anche una figlia, Giorgia, nel 2005. La sua avventura all’Isola dei Famosi nel lontano 2006 (conduceva Simona Ventura) terminò a poche ore dall’inizio, perché temeva di perdere la custodia della figlia (l’ex compagno chiedeva l’affidamento incolpando la madre di essere assente). In passato ha raccontato di un breve flirt con il principe Alberto di Monaco, che però non è stato mai confermato del tutto.

Alessio Falsone è noto principalmente per la sua relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, attuale compagna del calciatore del Torino Pietro Pellegri. E’ proprietario di un ristorante, Don Panino Milano. Non appartiene al mondo dello spettacolo, a differenza della Tagli, ma vanta comunque un nutrito seguito sui social, dove condivide la sua grande passione per lo sport, per i viaggi e per i cavalli.