Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la trentaquattresima puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta, ci saranno due nuovi ingressi nella Casa: Simona Tagli, di cui si era già parlato ieri, e l’allenatore e imprenditore Alessio Falsone.

Chi è Alessio Falsone

Alessio Falsone è un imprenditore di origini milanesi. Il suo campo principale è quello della ristorazione, ma non disdegna nemmeno il mondo del calcio. Infatti ha giocato nel Milazzo quando la squadra militava in serie C.

Nel novembre 2022, Falsone è diventato il nuovo tecnico del Città di Vigevano, una squadra militante nel campionato di Promozione. La società ha deciso di cambiare la guida tecnica con l’obiettivo di dare una scossa per poter cambiare la situazione di classifica.

Nel frattempo, sul web è diventato virale un video decisamente controverso con protagonista il nuovo concorrente che già sta facendo discutere: