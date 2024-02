Scarseggiano le dinamiche al Grande Fratello e gli autori, negli ultimi giorni, stanno provando a correre ai ripari. Esaurita ormai da tempo la dinamica del triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, resta in piedi esclusivamente quella del dualismo tra Beatrice Luzzi e la concorrente campana e quella trita e ritrita del “Beatrice contro tutti”. Troppo poco, visto che è stata annunciato che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda fino ad aprile inoltrato, e dunque c’è bisogno di inventarsi qualcosa per intrattenere il pubblico.

Pseudo-flirt con Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti vuota il sacco

Ed ecco che quindi gli autori provano a spingere per una possibile liaison tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Quest’ultima, però, ha di fatto smascherato gli autori. Subito dopo essere stata in confessionale, l’ex tentatrice ha raggiunto Perla Vatiero e le ha confidato: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio. Capisci che per arrivare a una roba del genere… Sì, su di me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Anche perché amo… Però amo tu immagina da casa… che cavolo guardano?”.

Nuovo triangolo amoroso?

Ma non ci sarebbe esclusivamente il possibile flirt tra Greta e Sergio nei piani degli autori. Ieri pomeriggio, infatti, quest’ultimo e Vittorio Menozzi sono stati chiamati insieme in Confessionale, ed è ipotizzabile che la produzione stia spingendo per la dinamica di un nuovo triangolo con protagonisti i due inquilini e proprio la Rossetti, che si ritroverebbe nuovamente "implicata" in un triangolo amoroso.

Ad ogni modo, a breve è previsto l'ingresso nella Casa di una nuova concorrente. Stiamo parlando di Simona Tagli, che nel lontano 2006 partecipò a L'Isola dei Famosi, ma lasciò l’Honduras dopo appena 12 ore di permanenza. Quello degli autori sarebbe l'ennesimo estremo tentativo di far entrare una nuova antagonista di Beatrice (l'hanno fatto, con scarsi risultati, già con Sara Ricci e Rosanna Fratello, entrambe eliminate), visto che la Tagli ha già lanciato pesantissime frecciate all'attrice.