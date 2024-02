Questa sera, nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi farà il suo ritorno nella Casa. Lo scorso venerdì, il bidello calabrese ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in bagno, tanto che nel loft di Cinecittà si sono vissuti momenti di forte preoccupazione. Per fortuna, nulla di grave per il concorrente, che questa sera varcherà nuovamente la porta rossa e potrà riabbracciare i suoi coinquilini.

Ciò che è accaduto a Giuseppe ha molto preoccupato il resto degli inquilini, tanto che Beatrice Luzzi, confidandosi con Stefano Miele, ha detto: “Ho avuto veramente paura che fosse qualcosa di grave, tipo un ictus o cose del genere…”. Ma prima che l’attrice potesse concludere il discorso la regia ha staccato l’audio.

Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di questa sera: “Due nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa: la showgirl e conduttrice anni ’90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in tv, e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio.

Grecia e Rosy saranno le protagoniste di due tenere sorprese. La prima potrà rincontrare l’ex marito Marcelo, dal quale si è separata 20 anni fa, mentre Rosy riabbraccerà i due figli più piccoli.

Giuseppe, in gran forma, rientrerà nel loft di Cinecittà. Infine, al televoto Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio. Chi si salverà?”.