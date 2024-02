La scorsa settimana, al Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha spifferato a Beatrice Luzzi di aver trovato del cibo nascosto, compreso un barattolo di Nutella. Poco dopo, l’attrice ha affrontato il resto degli inquilini ed è arrivata l’ammissione di Anita Olivieri: “Sì sono stata anche io. Il concetto di nascondere è una conseguenza che parte dal fatto che le cose vengono mangiate altrimenti io non nascondo i biscotti se so che li ritrovo. Alcune cose mie magari vengono mangiate subito da altri. La Nutella è sua (di Giuseppe, ndr) ci fa quello che vuole”.

Beatrice ha però ha ripreso la coinquilina: “Stiamo parlando del fatto di potersi permettere di nascondere delle cose qua. Secondo me è questo il concetto, non è la Nutella. Il concetto che qualcuno pensa che ci sono delle cose proprie. Non è che siccome è il compleanno di Giuseppe, allora è sua la roba, è di tutti. Il concetto di nascondere non funziona. Tu lo vuoi tenere per una torta, ci sto, allora lo dici e ci dev’essere il rispetto da parte degli altri di non toccarlo. Se poi per esigenze c’è qualcosa di vostro personale, allora ci scrivete il nome”.

Ieri sera, però, sui social è iniziato a circolare un video che sembra di fatto smentire quanto dichiarato da Anita. Si vede, infatti, Perla Vatiero mangiare un pancarrè con la Nutella, la stessa Nutella messa da parte per fare una torta a Garibaldi.