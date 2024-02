Questo pomeriggio è andata in onda come di consueto una nuova puntata de La Vita in Diretta.

Questa settimana, gli occhi di tutti sono puntati sul Festival di Sanremo, e l’inviato del programma condotto da Alberto Matano alla kermesse canora è Pierpaolo Pretelli. Proprio quest’ultimo, durante la diretta, è stato messo in collegamento con Elisabetta Gregoraci che era ospite in studio, e il video è diventato immediatamente virale sui social.

Com’è noto, i due hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e tra loro era nata una certa intesa, tanto che i fan li avevano ribattezzati i Gregorelli. Ma nel cuore di Pierpaolo, alla fine, c’è stato poi posto solo per Giulia Salemi, con la quale è felicemente fidanzata dai tempi del reality show.

Durante il collegamento, l’imbarazzo tra Pretelli e la Gregoraci era palpabile, e la showgirl ha menzionato anche la Salemi in maniera ironica: “Giulia si arrabbia!”.