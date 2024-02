Quella di ieri è stata per Beatrice Luzzi la peggior puntata del suo Grande Fratello. Ma se in Casa ha tutti gli inquilini contro, o quasi, sui social, invece, ha ricevuto supporto e stima. Sono migliaia gli utenti che hanno preso le parti dell’attrice, e tra questi anche un amatissimo ex vippone.

Ieri sera, Alex Belli ha detto la sua in merito a quanto successo in puntata. “Il man of the game” si è augurato l’uscita di Beatrice, spiegando che secondo lui è eccessivamente bersagliata: “Mi connetto solo ora al Grande Fratello, e penso solo una cosa, esci Bea!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!”.

Alex Belli su Massimiliano Varrese

“Varrese? È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! – aveva dichiarato l’ex vippone lo scorso dicembre – Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!. Dice che recitava quando attaccava Beatrice? Anche io sono un attore e si può portare in scena dell’intrattenimento, però nei contenitori dove l’intrattenimento ci viene richiesto. Nel momento in cui si fa un reality, insomma sembra una scusa. E’ chiaro che poi uno cerca sempre una via di uscita. L’attore, in un reality, può portare intrattenimento per esempio quando si organizzano feste, ma nello sviluppo del reality c’è la persona e non l’attore. Francamente mi sembra debole come scusa. Lui sa di aver pestato un bel mer***e e mi auguro che, da grande professionista, possa correggere il tiro e andare su un’altra cosa. Adesso si è anche tagliato la barba perché pensa che la barba addolcisca il suo visino, visto che gli hanno detto che la lo sguardo cupo”.