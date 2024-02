Ieri sera, Annalisa Scarrone ha debuttato alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sinceramente, piazzandosi al terzo posto della classifica provvisoria.

L’artista, annunciata da Amadeus, è salita sul palco dell’Ariston entrandovi da un ingresso laterale. A differenza delle sue colleghe, Annalisa ha scelto di non scendere la famigerata scalinata del teatro, provocando così un chiacchiericcio circa una presunta gravidanza.

La diretta interessata ha dunque deciso di chiarire al Corriere il motivo per cui ha deciso di non fare le scale dell’Ariston: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarò incinta sarò io a dirvelo ovviamente! Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… Neanche bruttissima perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.