Negli ultimi giorni, Sergio D’Ottavi ha di fatto smontato i piani degli autori del Grande Fratello che lo volevano protagonista di un nuovo triangolo con Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. In effetti, sembrava che tra lo chef e l’ex tentatrice ci fosse una certa simpatia ma, poi, con il passare del tempo, al gieffino non sono piaciuti certi atteggiamenti della ragazza.

Al riguardo, Sergio si è confidato con Massimiliano Varrese. Il concorrente ritiene che certe espressioni di Greta, che riguardano gli stati d’animo che vive nel reality show, sarebbero esagerate: “Sentire le persone dire ‘Ieri è stata la giornata più brutta della vita mia’... ao le giornate più brutte della vita tua spero non ti arrivino mai! Da una serata in diretta su Canale 5, capito? In un reality? Ti prego”.

La lucidità nella analisi mostrata da Sergio in questi mesi ne ha fatto uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. Dopo aver ascoltato la sua riflessioni, alcuni utenti hanno commentato: “Lui deve assolutamente arrivare in finale”; “Ma veramente Greta pensava di avere qualcosa da spartire con lui?”; “Con Sergio, anche Massimiliano abbassa la cresta”.