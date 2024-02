Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio, Beatrice Luzzi ha infranto un nuovo record. L’attrice, infatti, è diventata la concorrente più nominata nella storia del reality show di Canale 5.

Beatrice è senza dubbio la regina indiscussa di questa edizione, costantemente al centro di quasi tutte le dinamiche della Casa di Cinecittà. Ieri sera, l’attrice ha superato l’ennesimo televoto, confermandosi nuovamente la preferita del pubblico. Poco dopo, la Luzzi è finita ancora una volta in nomination ed ha così infranto un nuovo record. Quale? Ha totalizzato la nomination numero 101 dall’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d'Italia, diventando la concorrente più nominata nella storia del reality show di Canale 5.

Lo sfogo di Beatrice dopo l’eliminazione di Vittorio

“Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Non c’entra nulla quello che sto dicendo?! Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Vieto a chiunque di dire ‘ce l’ha fatta’. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande. L’avete attaccato in tutti i modi dicendo le peggiori cose e io sono l’unica che l’ha sempre difeso. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato che possono mandare in onda la prossima puntata, non me lo sto inventando”.