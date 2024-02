Prosegue la telenovela con protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Nelle scorse settimane, i due hanno annunciato l’ennesima rottura. Da un lato, l’ex tronista di Uomini e Donne sostiene che la sua ex fidanzata sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se svolge dall’altra parte del mondo; dall’altro, la modella di origini venezuelane ha raccontato di aver scoperto che lui si scriveva con un’altra donna e che l’avrebbe tradita.

Nella giornata di ieri, Oriana è tornata sui social e, a attraverso il suo canale broadcast, ha svelato nuovi retroscena. Stando a quanto rivelato dall’ex vippona, Daniele si troverebbe in vacanza con un’altra ragazza nello stesso luogo in cui è stato con la “reina”.

“Si ragazzi, sta con un’altra ragazza lì. Spero, se mi volete bene, e anche quelle che non me ne vogliono ma sono donne, di provare un po’ di empatia e non mandarmi più cose di lui. Io vi giuro su mia mamma, che lascio un po’ questo, cercherò di non entrare per non stare più male.

Adesso cercherò di dormire dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza non persone. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono distrutta, e chi ha parlato con me lo sa! Non c’è bisogno di dare nomi. Io questo non me lo meritavo”.