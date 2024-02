Questa sera, nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello, Edoardo Sanson, il fidanzato (o ex fidanzato?) di Anita Olivieri entrerà nella Casa per fare una sorpresa alla 26enne romana in occasione del giorno di San Valentino.

La storia tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson

La storia tra la gieffina e il 27enne di professione personal trainer è sempre stata avvolta da un velo di mistero e, ad oggi, non è ancora chiaro se i due stiano insieme oppure no. Lo scorso gennaio, quando Alfonso Signorini le ha chiesto lumi in merito alla sua relazione, Anita aveva spiegato: “Ci siamo conosciuti alle medie, io mi sono innamorata subito di lui, mi prendevano un po’ in giro in classe, lui poi è andato a liceo, una sera ho fatto una preghiera volevo che il mio primo bacio fosse a lui, mi ha scritto in quel momento, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a frequentarci. Sono stati dieci anni complicati dai tredici ai ventitré, cresci, formi le tue idee, ci siamo lasciati definitivamente nel 2021, per un anno e mezzo non ci siamo più parlati. Non mi sentivo amata come dovevo, mi sono sentita di non meritarmi sempre le cose, ma poi ho capito con i rapporti che ho avuto dopo, ho capito che mi meritavo tutto. Ho avuto una storia di un anno, questo ragazzo ha capito, anche perché poi quando stai con una persona che ha alle spalle una storia così importante, c’è sempre un’ombra dietro. Lui aveva bisogno di crescere secondo me e viversi altri rapporti, la mia testa era occupata perché avremmo voluto riprovare, dopo quattro mesi qui, direi che la mia testa è ancora lì”.

Anita: "Se entra Edoardo io esco con lui"

Ad ogni modo, questa sera ne sapremo di più. Intanto, sui X (ex Twitter) è iniziato a circolare un video risalente allo scorso novembre nel quale Anita Olivieri dice che se Edoardo dovesse entrare lei andrebbe via con lui: “Se lui entra qua io esco con lui. Parlo con lui e poi usciamo a risolvere la cosa. Ma io non farei come loro che stanno lì le giornate, non esiste… Cioè io lo guardo e non riesco a sostenere… ti accorgeresti che c’è del sentimento. Io se sono innamorata faccio un casino, pure troppo…”.

Anita, alla vista di Edoardo, darà seguito alle parole pronunciate lo scorso novembre decidendo di abbandonare la Casa oppure deciderà di proseguire la sua avventura nel reality show di Canale 5? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprirlo.