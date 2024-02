Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, nonostante il voto popolare per Geolier.

Tutti sanno che Angelina è la figlia del cantante Mango e di Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar. Entrambi hanno partecipato al Festival di Sanremo 2007, con la canzone “Chissà se nevica”.

In quella occasione ad una domanda dei presentatori Pippo Baudo e Michelle Hunziker sulla loro famiglia, Laura rispose che vivevano insieme da 22 anni, erano sposati solo da 3 anni e di avere due figli, Filippo di 12 anni e Angelina che “ha quasi sei anni”. Infatti Angelina è nata il 10 aprile 2001 ed ha vinto il Festival di Sanremo a circa 23 anni.

In questo articolo proponiamo il video di Mango e Laura in quel festival di 17 anni fa in cui citano appunto Angelina.