Mirko Brunetti è rientrato nella Casa del Grande Fratello dove vi resterà alcuni giorni come ospite. La sua storia d’amore con Perla Vatiero, chiacchieratissima nel corso di questi mesi, non sembra essere affatto chiusa e, quindi, ecco che i due intraprenderanno un nuovo “viaggio nei sentimenti” dopo quello di Temptation Island, che si è concluso con una rottura.

Mirko è entrato in Casa da poche ore, e se Perla e i fan della coppia si aspettavano baci, abbracci e cioccolatini, si sono dovuti presto ricredere. L’ex gieffino, infatti, le sta elencando una serie di atteggiamenti che non gli sono piaciuti e che ha visto a più riprese durante le dirette o nel corso dei day-time. Nelle scorse ore, il ristoratore rietino ha ricordato i tempi in cui lui e Perla erano effettivamente fidanzati.

In questi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti avrà modo di confrontarsi con Perla Vatiero: i due devono capire a che punto sono, se è possibile o meno tornare a essere una coppia. Lei ha più volte dichiarato che vede ancora, nonostante tutto, il ragazzo come il possibile padre dei suoi figli, mentre lui continua a fare il vago. Nelle scorse ore, Mirko e Perla hanno ricordato alcuni momenti della loro storia e l’ex gieffino ha lasciato tutti, compresa la Vatiero, a bocca aperta: “Non riesco a non pensare a quando stavamo insieme che pensavi solo a te. Di me non te ne fregava un ca**o e pensavi solo al tuo stato d'animo e non al mio”. Perla ha risposto: "Vedi, allora è una cosa che non hai ancora risolto”.