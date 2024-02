Sono letteralmente volati stracci tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi in apertura della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 16 febbraio. “Brando, iniziamo con Beatrice con la quale ha avuto un chiarimento in camerino. Peccato che sia arrivata Tina…”, spiega Maria De Filippi.

“Impicciati un po’ meno. Io sono venuta per parlare con lui e arrivi tu. Non posso stare serena se arrivi dicendogli che se ha bisogno di qualcosa ci sei tu”, sbotta la corteggiatrice. “Questa non è casa tua”, replica l’opinionista. “Sono stufa di te. Sono cinque mesi che ho rispetto per te e non ho mai detto una parola fuori posto”, ribatte duramente Beatriz che, poi, resta in camerino con Brando. “Mi dispiace farti stare male ma so che lei è una persona di cui hai stima”, dice al tronista, il quale le ribadisce di non lasciarsi influenzare dal pensiero di Tina.

Dopo il chiarimento in camerino alla presenza di Tina Cipollari, Brando e Beatriz si rivedono in esterna. “Tu mi chiedi sempre i motivi per cui dovresti uscire con me. Te ne ho dati dieci. Ce ne sarebbero altri ma li scopriremo insieme”, dice la corteggiatrice consegnando un biglietto al tronista che legge i vari motivi tra cui “un filo che ci lega e l’intensità dei nostri baci”. In esterna, da soli, i due si lasciando andare scambiandosi un bacio intenso e passionale.

Beatriz, poi, arriva in studio e ricomincia a discutere con Tina Cipollari. “Perché ti spaventa tanto il mio giudizio? Perché sei così insicura? Perché hai paura che io possa aprirgli gli occhi? Tu sei una gran cafona”, sbotta Tina in studio. “Quando ho aperto la porta lei era con la sedia”, svela Beatriz. “Quella sedia c’è sempre perché ci sono le ragazze della redazione”, sostiene la Cipollari che, poi, rivolgendosi a Brando dice: “Non ti fare imbambolare”.