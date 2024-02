Il giornalista Cesare Deserto, direttore di ItalianMadHouse, ha svelato su Instagram un retroscena relativo alla sua esperienza alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, e più precisamente ciò che è accaduto all’interno della Sala Stampa durante la votazione per il vincitore.

“Ero presente nella Sala Stampa delle votazioni del Festival di Sanremo. Quello che è andato in scena per quanto riguarda le votazioni e Geolier è qualcosa di vergognoso. Intanto, la maggior parte delle persone che erano presenti in quella sala non avevano un tesserino da giornalista. È vero che la sala stampa è composta da stampa, web e radio ma in una kermesse così importante un minimo di selezione sarebbe il caso di farla.

C’è stato un pregiudizio nei confronti di questo ragazzo per le sue origini napoletane. Ho sentito più di un collega, quando c’era la top five e bisognava scegliere, che diceva di non votare Irama e Annalisa, perché tutti sapevano che la sfida sarebbe stata tra Geolier e Annalisa. Dicevano di votare Angelina Mango e di non disperdere quel voto, altrimenti avrebbero avvantaggiato il napoletano. Questo l’ho visto con i miei occhi e l’ho sentito con le mie orecchie. La domanda che vi faccio: ma voi non vi vergognate un po’? Non vi vergognate di aver votato una persona non perché vi piacesse la canzone, non perché la apprezzate, ma solo per fare un dispetto a un napoletano? Ma che razza di persone siete? Mi auguro che la Rai, l’anno prossimo, per un concorso così importante, faccia una selezione maggiore. Scusaci Geolier”.