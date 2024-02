Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo la rottura avvenuta lo scorso settembre.

A distanza di mesi dalla fine della relazione e dalle rispettive dichiarazioni pubbliche fatte a Verissimo, pare che i Basciagoni stiano cercando di ricucire il loro rapporto, come confermato dalla stessa Sophie in una recente intervista a EG Magazine.

“Con Ale tutto bene. Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale… Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo, e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Céline”.

Nella giornata di ieri, Sophie Codegoni, insieme alla piccola Céline, si è imbarcata su un aereo per la Canarie per fare una sorpresa ai nonni dell’influencer che non hanno mai visto la piccola. In un video successivo, pubblicato su Instagram, l’influencer mostra il momento in cui arriva a casa dei nonni, e in sottofondo si sente chiara ed inequivocabile la voce di Alessandro Basciano.

A confermare che i due sono insieme anche l’Investigatore social Alessandro Rosica: “Come vi avevo detto il mese scorso, i Basciagoni ci stanno riprovando ma questa volta ci vanno con i piedi di piombo. Non è facile dopo tutto quello che è successo”. Anche Deianira Marzano è sulla stessa linea: “Già lo avevo preannunciato da tempo che una coppia si stava rifrequentando, ovviamente penso non lo dicano perché ci vanno con i piedi di piombo, ma ormai è visibile a tutti. Sì, quella è la voce di Alessandro e sono insieme”.