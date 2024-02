Nel corso di questi mesi, diversi concorrenti del Grande Fratello durante le giornate si sono lasciati scappare frasi del tipo: ““Ne parliamo meglio stanotte”, “Non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo”. E’ piuttosto chiaro che gli inquilini si riferiscono all’orario in cui viene sospesa la diretta (chiude alle 2,00).

Ieri sera, però, nonostante la diretta non fosse ancora stata chiusa, Anita Olivieri e Rosy Chin sono state riprese dalle telecamere mentre “armeggiavano” nuovamente con carta e penna nel letto. Le due, nel tentativo di non farsi vedere, hanno provato a coprirsi con il piumone, ma con scarsi risultati. Già ad inizio febbraio, Anita, Rosy e Giuseppe Garibaldi, a causa di uno sforamento della diretta erano state beccati mentre, riuniti nel letto, parlavano di nomination e televoto.

La 26enne romana, rivolgendosi alla cuoca e al bidello calabrese, aveva detto: “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua (indica qualcosa sul foglio, ndr). Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito”.

Giuseppe aveva replicato: “L’unica speranza è che se uno non esce qua (indica qualcosa sul foglio, ndr), è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…”.