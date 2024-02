Nel corso della puntata di mercoledì 14 febbraio, Mirko Brunetti è rientrato nella Casa del Grande Fratello ed un suo discorso ha destabilizzato i concorrenti. L’ex fidanzato di Perla Vatiero, infatti, ha bacchettato gli inquilini dopo il rimprovero di Alfonso Signorini: “Perla dovrebbe pensare più a sé stessa e lo stesso vale per voi ragazzi… io vi voglio bene e parlo partendo da questo, non dovete fare così. Magari domani parleremo meglio. Ho capito che dite che anche nelle liti le cose si fanno in due, ma qui non siete in due, da una parte c’è una donna e dall’altra venti! Dovete essere più leggeri e sereni. Ricordate che io sono stato già qui dentro e parlo anche per questo”.

Dopo le parole di Mirko, le cose sono drasticamente cambiate. In questi giorni, Anita Olivieri si è molto avvicinata a Beatrice Luzzi (hanno parlato anche del possibile rientro di Giuseppe Garibaldi), mentre Massimiliano Varrese si è messo a ballare con l’attrice in giardino. I concorrenti hanno dunque capito di aver sbagliato? Stanno seguendo il consiglio di Signorini di essere meno aggressivi oppure si tratta di una strategia dopo aver capito qualcosa dopo le parole di Brunetti?

Ieri sera, Varrese si è appartato con Anita e Rosy Chin e ha detto: “Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa”. Anita ha risposto: “Certo! La modalità che stiamo avendo negli ultimi giorni. E poi tra l’altro non c’è un piano B, è solo così, poi sono anche stanca e non ne posso più”.