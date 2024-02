Nella giornata di ieri, alcune persone si sono appostate all’esterno della Casa del Grande Fratello ed hanno urlato un messaggio chiarissimo ai concorrenti: “State facendo l’edizione più brutta di sempre”. Stefano Miele, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi erano in giardino e hanno sentito tutto. Poco dopo, lo stilista ha riferito quello che è accaduto ad alcuni inquilini, tra cui Massimiliano Varrese: “Erano qui a gridare che stiamo facendo l’edizione più brutta della storia del Grande Fratello. Sì, erano qui fuori che urlavano che è la peggiore di sempre”. Letizia Petris ha commentato: “Vabbè lo dicono ogni anno”.

I gieffini hanno continuato a parlare di quanto accaduto, e Massimiliano ha detto la sua al riguardo. “Ok, ma adesso perché date voce ad uno stupido? Sì, ma parliamo d’altro”. Già nei giorni scorsi, Varrese aveva detto: “Secondo me questa edizione sta andando benissimo, ha fatto i botti se ne parlano così”.

Per l’attore, però, all’uscita dalla Casa ad attenderlo ci sarà una brutta sorpresa, visto che sono migliaia i telespettatori indignati per i comportamenti assunti da certi concorrenti durante questa edizione. Anche Fiordaliso ne ha parlato in riferimento a ciò che è accaduto durante la gita nel bosco: “Vedere queste scene non è bello. Ci sono rimasta male. Marco lo conosco e non ha mai fatto così. La cosa che mi ha stupito di più è che nessuno è andato a difendere Beatrice, Stefano, Sergio, Vittorio erano lì! Lei era sola. Ci sta che Bea possa non andare d’accordo con qualcuno e questo ci sta. Le liti ci stanno anche. Però vedere quella scena è stato veramente terribile. Io mi sono sentita male devo dirvelo. Ma uno che si sia schierato in sua difesa? Ma possibile che nessuno sia stato con lei? Ragazzi io sono stata con voi e vi dico che non è stato bello”.