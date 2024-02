Ieri pomeriggio, Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello dove è rimasto alcuni giorni come ospite. Il ristoratore rietino, però, non ha avuto la possibilità di salutare i suoi compagni e soprattutto Perla Vatiero, con la quale stava cercando di chiarire il loro rapporto.

Questa notte, una volta rientrato a casa sua, Mirko ha condiviso sui social una Instagram story con un pezzo della canzone de Il Tre Fragili, che sembra essere proprio un chiaro riferimento all’ex fidanzata: “Scapperei dai ricordi che sono vipere, perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere, voglio averti ancora addosso però non posso lasciarti andare, non sono pronto. Siamo fragili, come la neve, come due crepe”.

Prima di lasciare la Casa di Cinecittà, Mirko ha scritto una lettera e l’ha lasciata in tugurio. Nel messaggio, l’ex gieffino ha voluto ringraziare i suoi compagni per le giornate passate insieme e per il modo in cui lo hanno riaccolto dopo l’eliminazione. Brunetti ha colto anche l’occasione per lasciare un messaggio a Perla: “Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…”.

La prima a trovare la lettera è stata proprio la Vatiero. La gieffina, dopo aver letto la lettera è scoppiata in lacrime e ha fatto ritorno in salone, dove ha dato la notizia al resto degli inquilini: “Se ne è andato! Come sto? Non me l’aspettavo, stavamo facendo un discorso in piscina quando lo hanno chiamato in confessionale e da lì non è più uscito. Neanche un saluto, non l’ho neanche abbracciato”.