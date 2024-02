Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 19 febbraio, è stato dedicato un blocco a Simona Tagli. La nuova concorrente, da quando ha fatto il suo ingresso, ha diviso la Casa.

Schierandosi a favore di Beatrice Luzzi, infatti, si è ritrovata spesso contro gli altri inquilini, e ieri sera ha ribadito nuovamente il suo pensiero. Ad intervenire è stato anche Alessio Falsone: “Da quando è entrata non è stata mai gentile. Per me è una scostumata, non dà il buongiorno la mattina, mai detto neanche ciao. Non ha mai chiesto una cosa per cortesia, e questo lo dicono tutte le persone in Casa. Lei è entrata qui in cerca di visibilità, lei si è schierata senza sapere niente di quello che è successo. Solo con Marco e Bea è educata”.

“Dire ‘tutta la Casa’ non è vero – ha replicato Beatrice -. Io le ho detto di smorzare i toni, di essere più delicata perché poi passa dalla parte del torto. Io capisco la sua difficoltà perché ricominciare dopo gli scontri, con tutti, non è facile. Lei è entrata in modo ‘esuberante’, però non è facile”.

Ad Alessio l’intervento della Luzzi non è piaciuto, e durante la pausa pubblicitaria lo ha fatto presente all’attrice: “Bea, bisogna essere onesti e dire: ‘E’ entrata nel modo sbagliato, ha parlato male’. E bisogna parlare, non dire ‘è entrata in modo esuberante’, perché bisogna essere onesti, altrimenti poi diventa difficile avere stima e riuscire ad andare d’accordo. Sono calmo. A me non frega niente, però è questione di principio”.