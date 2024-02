Macella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è stata ospite durante la puntata di ieri di Turchesando, trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi in onda Radio Cusano Campus.

Nelle passate settimane, la madre della concorrente del Grande Fratello aveva attaccato frontalmente Beatrice Luzzi e Simona Tagli, salvo poi fare retromarcia sull’attrice: “Beatrice inizialmente l’ho attaccata, poi però l’ho analizzata. Lei è una giocatrice astuta, adesso nel suo sguardo vedo tenerezza perché la vedo smarrita e molto stanca. Lei è una brava giocatrice. Inizialmente ho agito d’istinto, forse mi ha dato più fastidio Simona per quello che ha detto. Beatrice gioca come se fosse un’autrice, crea dinamiche ma non credo sia così fuori, credo sia una bella persona. Invece Simona la vedo con le unghia di fuori. Fino ad oggi non mi è piaciuta perché sminuisce e si crede chissà chi quando poi non sa nemmeno con chi parla, siamo tutti uguali. Denoto una gelosia, quando uno non accetta di invecchiare fa così. Ci sono donne che non accettano di invecchiare, e siccome sono state delle sex symbol, come dicono loro, quando si trovano davanti una bella ragazza, cercando di sminuirla”.