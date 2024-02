Quanto accaduto durante la gita delle scorse settimane ha indotto i concorrenti del Grande Fratello a modificare il loro comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

Com’è noto, l’attrice ha subito un durissimo attacco da parte di Marco Maddaloni. Lo sportivo, all’esterno del ristorante in cui gli inquilini si erano recati per pranzare, ha pronunciato un discorso particolarmente denigratorio nei confronti di Beatrice. Ma la circostanza più allarmante è che questo discorso ha raccolto il consenso del gruppo, che ha applaudito alle parole del judoka. La scena, trasmessa in puntata, ha lasciato tutti basiti, compreso Alfonso Signorini, il quale non si è fatto problemi a parlare di “branco”.

Dopo la ramanzina del conduttore, i gieffini sembrerebbero aver cambiato atteggiamento nei confronti della Luzzi. Un comportamento più che sospetto, soprattutto se consideriamo che è coinciso con il ritorno di Giuseppe Garibaldi, che aveva lasciato temporaneamente la Casa per motivi di salute. Questa coincidenza ha indotto i telespettatori a sospettare che ai concorrenti sia stata comunicata qualche informazione dall’esterno. Di questo ne è convinta la stessa Beatrice, che nel corso dell’ultima puntata ha detto: “Non ho capito bene tutti questi abbracci improvvisi e non ho capito se è arrivato qualche messaggio dall’esterno, questo non lo so, però… Dall’evento al ristorante, dove si sono accorti di quello che avevano fatto, in puntata mi hanno comunque attaccata e interrotta decine di volte, e poi anche nominata. Dunque, l’abbraccio 48 ore dopo non l’ho capito, tanto che mi sono tornate le nomination. Sono grata e fedele al pubblico e andrò avanti fino alla fine. Ma non nascondo che ho perso ogni speranza e l’hanno persa anche loro, così come la credibilità”.

Dopo l’intervento di Beatrice, anche chi gestisce le sue pagine social ha tirato una frecciatina ai concorrenti condividendo l’estratto di una puntata di Vivere in cui l’attrice, nei panni di Eva Bonelli, diceva: “Ma quanti abbracci! Che cosa è successo?”.