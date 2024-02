Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentottesima puntata del Grande Fratello. In studio, come sempre, ci saranno Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici, nelle vesti di opinionista, e Rebecca Staffelli in quella di esperta dei social.

Uno tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni e Stefano Miele dovrà lasciare la Casa, e proprio Federico sarà al centro di un confronto con i coinquilini, che nella scorsa puntata lo hanno nominato in massa.

Beatrice, invece, si confronterà nuovamente con Maddaloni, mentre Simona Tagli si troverà faccia a faccia con Rosy Chin e Alessio Falsone. Infine, Greta Rossetti riceverà una sorpresa da parte dei suoi nonni.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi tra Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

La nomination ha messo in crisi Federico che, sempre più convinto che la sola bellezza non paghi, ha accusato tutti i concorrenti di non apprezzare la sua bontà d’animo.

Confronto-scontro per Beatrice e Marco, Simona contro Rosy e Alessio. Il carattere forte della showgirl continua a far discutere e a creare dissapori nella Casa.

I nonni di Greta sono pronti a farle una sorpresa, ma il nonno ha in serbo qualcosa di divertente per tutti gli inquilini del loft di Cinecittà.

Infine, la cucina “horror” di Grecia colpisce ancora.