La madre di Greta Rossetti ieri è stata ospite di Turchese Baracchi nel corso del programma radiofonico Turchesando in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

Marcella Bonifacio ha parlato della figlia, che in questo momento si trova al centro di un nuovo triangolo con Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello: “Lei scherza con le persone, ma è proprio il suo carattere. Lì dentro non c’è nessuno che le interessa, a mio avviso. Sono tutti amici, ha un buon feeling con Sergio perché si capiscono con gli sguardi, ma io non credo… Innanzitutto non si metterebbe ad avere nuovamente relazioni in un programma, perché dopo quello detto che ha subito, io direi di no. Però sì, vedo che sono in sintonia, come lo era con Vittorio che lo ama follemente. Io non credo che ci sia più di questo. Con Alessio c’è tanto divertimento, mi piace come persona perché è allegro e mi piacerebbe vedere la Casa più spensierata.

Con Vittorio c’è una bellissima amicizia che sicuramente andrà avanti, ma come andrà avanti con gli altri che vogliono aprire un locale. Io guardo spesso la serata e parlano tranquilli e spensierati, si vogliono bene tutti quanti, poi c’è chi usa più strategie e chi meno. Però di amore non vedo niente. Se devessi scegliere tra Vittorio, Sergio e Alesso per Greta? Io sceglierei Vittorio, ma io non voglio scegliere, i miei figli sono libero di scegliere chi vogliono.

Io penso che Vittorio abbia risposto perfettamente a Signorini. Il Grande Fratello ci ha messo lo zampino. Le parole di Vittorio sono chiare, come per dire: ‘L’avete visto tutti, adesso stanno usando le loro strategie’. Greta è dolce, si sa comportare con tutti in maniera dolce e credo che ancora ci siano pregiudizi quando ci sono sguardi, ma io non vedo niente di strano. Con Vittorio mi piacevano molto, la loro amicizia. Sergio sta giocando con Beatrice, è una brava persona però sono strategie, è un bravo latin lover, ma Greta non ci casca”.