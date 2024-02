Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentottesima puntata del Grande Fratello. In studio, come sempre, ci saranno Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici, nelle vesti di opinionista, e Rebecca Staffelli in quella di esperta dei social.

Uno tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni e Stefano Miele dovrà lasciare la Casa, e proprio Federico sarà al centro di un confronto con i coinquilini, che nella scorsa puntata lo hanno nominato in massa.

Beatrice, invece, si confronterà nuovamente con Maddaloni, mentre Simona Tagli si troverà faccia a faccia con Rosy Chin e Alessio Falsone. Infine, Greta Rossetti riceverà una sorpresa da parte dei suoi nonni.

Proprio in merito all’ingresso dei nonni, l’ex tentatrice sembra già esserne al corrente. Ieri pomeriggio, mentre chiacchierava con Sergio D’Ottavi, infatti, Greta si gira verso il coinquilino che le aveva chiesto “Domani c’è la puntata, no?”. Lei annuisce e dice: “Rivedo la nonna”. Insomma, altro che sorpresa, quest’anno sembra che i concorrenti siano informati con largo anticipo di ciò che accadrà in puntata.