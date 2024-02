Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è esposto con Marco Maddaloni circa il suo possibile futuro con l’ex compagna Valentina Melis.

L’attore ha commentato il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, dicendosi felice per loro: “Sono contento per loro due che si sono sbloccati”. Poi, in merito alla sua ex, ha confidato: “Anche io sono eterno romantico, non dirlo a me. Non ti nego che il mio pensiero fisso è sempre stato quello, nonostante ho cercato di svagarmi in tutti i modi.

Posso provare a razionalizzare quanto mi pare, a deviarmi in tutti i modi ma… è inutile girarci attorno, il mio sogno è sempre lo stesso. Il mio sogno è riunire la mia famiglia! Sarebbe meraviglioso.

Mi rendo conto che tutto quello che ho fatto è proprio per non vedere e non sentire quella cosa dentro però… capirò come stanno le cose fuori quando sono a casa.

Perché sai, vedendo Mirko e Perla, mi sono reso conto che non abbiamo mai affrontato l’argomento in un certo modo. Siamo stati presi da altre cose, però chissà… il sogno del miracolo c’è, c’è sempre stato. Lei è la madre di mia figlia”.